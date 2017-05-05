Альварес: сейчас я даже не думаю о Головкине

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес сказал, что пока не задумывается о потенциальном поединке с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным.

«Прямо сейчас я даже не думаю о Головкине. В субботу мне предстоит работа, и я полностью сосредоточен на Чавесе и победе для Мексики. Головкина у меня даже нет на уме», — приводит слова Альвареса Sherdog.

6 мая в Лас-Вегасе Альварес сразится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В случае победы он может встретиться с Головкиным в сентябре.