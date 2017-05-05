Уайлдер: моя кровь бурлит, я хочу боя с Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) заявил о своём желании провести бой с чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

«Джошуа это тот соперник, которого я хочу получить. Моя кровь кипит. Мы поставим наши пояса на кон — и дело с концом. Посмотрим кто выйдет чистым из этой передряги, когда дым после битвы рассеется. И я вам гарантирую, что у меня всё получится, так как я знаю, как проходить эти чёртовы трудности», — приводит слова Уайлдера TMZ.