Джонсон: Нурмагомедов остаётся одним из главных претендентов на титул

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова Майкл Джонсон заявил, что россиянин по-прежнему остаётся одним из главных претендентов на титул в своём весе.

«Безусловно, Нурмагомедов остаётся топ-претендентом. Он не знает поражений, но вместе с тем у него есть проблемы с весом. Так что сложно сказать, кто в нашем весе является претендентом номер один. Но на самом деле такой статус не имеет значения, так как любой боец может получить титульный шанс, мы видели такое не один раз», — приводит слова Джонсона Bjpenn.