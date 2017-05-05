Кохану перевесил Паркера, Саламов — Маркича

В новозеландском Окленде состоялась официальная церемония взвешивания в преддверии большого вечера бокса, главным событием которого станет поединок за пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO между Джозефом Паркером и Разваном Кохану.

Румынский боксёр перевесил своего оппонента, показав 124,6 кг, Паркер потянул на 111,5 кг.

В андеркарде этого боя свой очередной поединок проведёт россиянин Умар Саламов. Противостоять ему будет Эмиль Маркич. На кону поединка будет стоять титул интернационального чемпиона по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). На церемонии взвешивания Саламов перевесил Маркича, показав вес 79,3 кг, в то время как босниец потянул на 79,2 кг.