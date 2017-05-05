Гроувз: я буду слишком хорош для Чудинова

27 мая в Шеффилде Фёдор Чудинов (14-1, 10 КО) и Джордж Гроувз (25-3, 18 КО) оспорят звание чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Super. Чуть менее чем за месяц до поединка британец высказал уверенность в том, что он сумеет завоевать долгожданный титул.

«Это очень волнительно, быть претендентом на титул чемпиона. Прошлый год был хорошим для меня, я чувствую, что работа, которую я проделываю с моим тренером, приносит плоды, и я в хорошей форме для завоевания титула.

Чудинов отличный боец, и он доказал это поединком с Феликсом Штурмом, но я правда верю в то, что я буду слишком хорош для него. Я всегда мечтал стать чемпионом мира, и сейчас меня никто не остановит на этом пути", — приводит слова Гроувза BoxingScene.