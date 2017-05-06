Беллью: бой с Паркером — шаг назад, но у него есть пояс и потому я хочу этот бой

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) дал понять, что в качестве следующего соперника хотел бы видеть чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера (22-0, 18 КО).

«Я оцениваю Энтони Джошуа как лучшего супертяжеловеса в мире. Вслед за ним должны идти Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер, но вообще-то я ставлю Дэвида Хэя, которого недавно побил, выше и того и другого. Я не считаю, что Паркер слабый боксёр, но посмотрите на его послужной список.

Лучший его соперник — Карлос Такам. Мой профессиональный рекорд лучше, чем у Паркера и Уайлдера вместе взятых. И это даже не предмет для обсуждения — это факт. Посмотрите, кого побил этот чёртов Уайлдер? Стиверна? Но кого побеждал Бермейн? Я побил лучшего бойца первого тяжёлого веса со времён Холифилда, и эта победа над Хэем круче любого успеха Паркера и Уайлдера.

Если мы будем договариваться о бое с Паркером, я не поеду в Новую Зеландию, потому что я лучший супертяжеловес после Джошуа и Фьюри. С точки зрения соперника, бой с Паркером вообще станет для меня шагом назад, но у него есть титул, и потому я хочу провести с ним поединок", — приводит слова Беллью Sky Sports.