Мейвезер-младший: Альварес нокаутирует Чавеса в поздних раундах

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший считает, что Сауль Альварес победит Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«На счету Чавеса много боёв, но нет такого опыта больших поединков, как у Канело. Сауль дрался со мной, Ларой, Мигелем Котто, Шейном Мозли. Я жду победы Канело нокаутом в поздних раундах.

Это очень большой бой, особенно для испаноязычных. Но все хотят видеть бой Канело с Головкиным», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.

Альварес и Чавес сразятся 6 мая в Лас-Вегасе, США.