Альварес: бой Мейвезер — Пакьяо по-настоящему навредил боксу

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес заявил, что поединок Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо подорвал доверие зрителей к зрелищности больших боёв в боксе. В то же время Альварес уверен, что его поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим получится более ярким.

«Этот мега бой по-настоящему навредил боксу, особенно большим боям с трансляциями pay-per-view. Но если на ринг выходит мексиканец, а особенно два мексиканца, то вам гарантированы фейерверки», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.