Уайт: не боюсь, что Макгрегор завершит карьеру после боя с Мейвезером

Руководитель UFC Дэна Уайт заявил, что не беспокоится о том, что Конор Макгрегор может закончить карьеру после потенциального поединка с Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее руководитель спортивного вещания Showtime Стивен Эспиноза заявил, что именно из-за этого UFC неохотно ведёт переговоры по бою.

«Парень из Showtime сказал, что я задерживаю переговоры из страха, что Конор завершит карьеру после боя с Мейвезером, что даже не близко к правде. Такие сделки не заключаются за пару месяцев. Заключить её будет тяжело, если это вообще удастся», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.