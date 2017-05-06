Фёдор Емельяненко посетит ЧР по ММА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону (с 10 по 11 мая) пройдёт чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие свыше 120 спортсменов из 79 регионов России. В соответствии с системой отбора Союза ММА России за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2017 года. 10 мая пройдут предварительные поединки, 11 мая — финальные бои.

«В этом году чемпионат России пройдёт c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону. Это большая честь для Союза ММА России и всех спортсменов собраться в городе воинской славы в День Победы в Великой Отечественной войне, посетить Памятник-стелу «Освободителям Ростова», отдать дань памяти героям, защищавшим Родину.

Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страны. Участие в турнире такого уровня – значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдёт отбор на чемпионат мира и Европы. С каждым годом конкуренция между спортсменами растёт, и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам. Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена», — сказал президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко.