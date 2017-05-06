Сын Кости Цзю выиграл нокаутом третий бой подряд

Австралийский боксёр среднего веса Тим Цзю (4-0, 3 KO), сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, одержал четвёртую победу на профессиональном ринге. Цзю-младший во втором раунде нокаутировал самоанского боксёра Ивану Сиау (3-7-1, 3 КО).

Следующий бой Цзю состоится через три недели — 27 мая он встретится с Уиллом Парсонсом (8-2, 2 КО). Цзю-младший дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года и успел провести четыре боя, три из которых прошли в Австралии. Лишь однажды он не смог завершить поединок досрочно.