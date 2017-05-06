Сен-Пьер: готов драться с Биспингом в любой день после октября

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер заявил, что будет готов сразиться с чемпионом среднего веса Майклом Биспингом не раньше ноября нынешнего года.

«Мистер Биспинг, я расчистил всё своё расписание, чтобы смочь начать тренировочный лагерь по окончании лета. Так что я могу сразиться с тобой в любой день после октября. Дату выбираешь ты. Всё устроим», — заявил Биспинг в своём «твиттере».

Сен-Пьер не выступал с 2013 года, но договорился с UFC о возвращении и сразу получил право на титульный бой.