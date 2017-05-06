Саламов победил Маркича и завоевал два региональных пояса в полутяжёлом весе

Российский боксёр Умар Саламов (19-0, 14 КО) в Австралии техническим нокаутом победил Эмиля Маркича (24-2, 19 КО). Победа принесла Саламову два региональных чемпионских пояса — WBO International и IBF East/West Europe в полутяжёлом весе.

Саламов владел преимуществом с самого начала боя. В четвёртом раунде ему удалось отправить Маркича в нокдаун. Босниец поднялся, но тут же попал под шквал атак Саламова и перестал на них отвечать, после чего рефери остановил поединок.

Для Саламова этот бой стал первым в нынешнем году.