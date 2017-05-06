Фьюри: моя победа над Кличко была гораздо лучше, чем у Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) подверг критике действующего чемпиона Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), дав понять, что победа последнего над Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) не впечатлила его.

«Моя победа над Кличко была намного лучше. Владимир ни разу толком не ударил меня, но он нанёс миллион ударов по Джошуа и чуть не нокаутировал его. Кличко определённо обнажил недостатки Джошуа. Надеюсь, что Хирн защитит Энтони, потому что любой приличный боксёр младше 41 года побьёт его.

Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер — любой из этих бомжей одолеет Джошуа», — приводит слова Фьюри BoxingScene.