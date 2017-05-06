Хопкинс: Канело становится всё лучше и лучше

В преддверии поединка между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Саулем Альваресом, экс-чемпион мира Бернард Хопкинс заявил, что Канело с момента поражения от Флойда Мейвезера постоянно прогрессирует.

«Я очень впечатлён развитием Канело. Возвращаясь к его поражению от Мейвезера, я хочу сказать, что да, он тогда проиграл, но он многому научился в том бою, это был как скачок из школы в колледж.

С того момента он постоянно прогрессирует и становится лучше и лучше. Бой с Чавесом хорошая возможность для него одолеть соперника который больше и выше", — приводит слова Хопкинса BoxingScene.

Встреча между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Саулем Альваресом состоится в ночь с 6-го на 7 мая в Лас-Вегасе.