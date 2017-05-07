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Дэна Уайт заявил, что Андерсон Силва не получит титульный бой

7 мая 2017, воскресенье. 00:22. Бокс

Президент UFC Дэна Уайт отреагировал на заявление Андерсона Силвы, по словам бразильца, в случае если организация не даст ему возможность сразиться за титул, он покинет спорт.

«Вы знаете мою философию. Если вы когда-то заговорили о пенсии, то вероятно пришло время уходить. Андерсон Силва не получит титульного боя. Мы не будем вводить временный титул. В этом дивизионе есть чемпион в лице Майкла Биспинга, который готов отстаивать своё звание и есть претендент Ромеро.

Очевидно, что никакого временного титула не будет. С нашей стороны мы делали всё возможное, чтобы организовать бой для Силвы, но я не виноват в том, что Гастелум провалил допинг-тест", — приводит слова Уайта Sherdog.

Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
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UFC Андерсон Силва Дэна Уайт
Новости. Бокс
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