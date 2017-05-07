Сауль Альварес победил Чавеса-младшего

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе прошло большое боксёрское шоу, главным событием которого стал поединок между Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).

Вопреки многочисленным обещаниям последнего подарить зрителям зрелищный бой, конкурентного противостояния не получилось. Альварес доминировал на протяжении всего поединка, нанося удары на любой вкус. По итогам одностороннего боя Канело одержал уверенную победу, что и отразилось на судейских записках – трижды по 120:108.