Головкин и Альварес проведут бой 16 сентября

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) договорились о поединке. Долгожданная встреча состоится 16 сентября и пройдёт в Лас-Вегасе. О договоренности было объявлено сразу после победы Альвареса над Чавесом-младшим.

Альварес, дождавшись появления Головкина в ринге, официально подтвердил эту информацию. В свою очередь, действующий чемпион в среднем весе поздравил мексиканца с успешным боем, но пообещал, что их очное противостояние сложиться совсем не так.