Лемье победил Рейеса, Матиссе нокаутировал Тейлора

В андеркарте главного события вечера бокса в Лас-Вегасе — боя Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего, состоялось два поединка с участием бывших чемпионов мира.

В первом из них средневес Давид Лемье (38-3, 33 КО) одержал победу единогласным решением судей над Маркосом Рейесом (35-5, 26 КО). По итогам 10-раундового противостояния все судьи увидели преимущество канадца - 99:90, 99:90 и 98:91. Этот успех стал для Лемье вторым за последние два месяца.

Лукас Матиссе (38-4, 35 КО), вернувшийся на ринг после полутарогодичного простоя, победил Эммануэля Тейлора (20-5, 14 КО). Уже в третьем раунде аргентинский нокаутёр отправил своего оппонента в нокдаун, а в пятом, после очередной серии пропущенных акцентированных ударов и нокдауна, Тейлор был вынужден сдаться. Отметим, что этот поединок стал дебютным для Матиссе в полусреднем весе.