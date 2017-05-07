Мейвезер: я готов к бою с Макгрегором и жду шага с его стороны

Экс чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (49-0, 26 КО) заявил, что готов ко встречи с бойцом UFC Конором Макгрегором и сейчас просто ждёт шагов со стороны команды ирландца.

«Верю ли я в то, что бой с Макгрегором состоится? Я действительно не знаю этого. Я и моя команда готовы к этому. Как только они сделают шаг и подпишут бумаги, настанет время для тренировочного лагеря.

Единственное, что я могу делать сейчас, просто набраться терпения, как я делал это раньше. Ведь никто не верил в то, что мой бой с Пакьяо состоится, но у меня было терпение. Так что мы должны иметь терпение и просто ждать", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.