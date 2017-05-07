Альварес: бой с Головкиным даст мне шанс проявить себя

Мексиканский боксёр Сауль Альварес прокомментировал свой следующий поединок, в котором ему предстоит встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным. По словам Канело, такой бой поможет ему продемонстрировать всё своё мастерство.

«Я никогда никого не боялся с самого начала моей карьеры в 16 лет. И с самого рождения я никогда не показывал страха. Я очень счастлив такой возможности, этот бой даст мне шанс проявить себя. Поединок с Головкиным будет очень трудным, но как я говорил раньше, Канело — лучший, потому что он дерётся с лучшими», — завершил Альварес.

О договоренности между Головкиным и Альваресом было объявлено сегодня, 7 мая, после боя последнего с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, встреча состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.