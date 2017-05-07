Головкин: Канело — самый большой вызов в моей карьере

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) дал первый комментарий о своём противостоянии с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), которое намечено на 16 сентября этого года.

«Это очень волнительно. Это будет совершенно другая история. Я жду большого драматического шоу, и я готов к этому. Сегодня же прежде всего я хочу поздравить Альвареса и его команду с победой. Думаю, теперь все мы находимся в ожидании нашего боя. В поединке с Чавесом Канело выглядел очень хорошо, и он на все 100 % большой вызов в моей карьере. Удачи ему в сентябре», — завершил Головкин.