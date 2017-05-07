Кожану: Паркер бегал по рингу, как цыплёнок

Экс-претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Разван Кожану (16-3, 9 КО), прокомментировал свой поединок против Джозефа Паркера (23-0, 18 КО), в котором уступил чемпиону единогласным решением судей.

«Я уважаю Паркера, но он бегал по рингу, словно цыплёнок. У меня было всего 12 дней подготовки к бою, у Паркера же больше боёв, больше опыта и было два месяца тренировочного лагеря. Я получил звонок от его команды и согласился на бой, ведь я не дурак, чтобы отказываться от титульного боя.

Но я бы хотел, чтобы у меня было больше времени на подготовку к поединку, месяц, или хотя бы три недели. Я бы хотел получить реванш. Давайте сделаем это, хоть в Африке», — цитирует Кожану Stuff.