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Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел боя с Головкиным

7 мая 2017, воскресенье. 13:56. Бокс

Оскар де ла Хойя, глава промоутерской компании Golden Boy, ведающий делами мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), рассказал, что его подопечный всегда хотел боя с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

«Канело готов ко встрече с любыми бойцами. Он готов стать великим. Как я говорил, Альварес всегда хотел боя с Головкиным, а я в свою очередь всегда подчёркивал, что этот бой состоится в сентябре нынешнего года», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс
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