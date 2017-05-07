Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел боя с Головкиным

Оскар де ла Хойя, глава промоутерской компании Golden Boy, ведающий делами мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), рассказал, что его подопечный всегда хотел боя с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

«Канело готов ко встрече с любыми бойцами. Он готов стать великим. Как я говорил, Альварес всегда хотел боя с Головкиным, а я в свою очередь всегда подчёркивал, что этот бой состоится в сентябре нынешнего года», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.