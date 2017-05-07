Паркер: мне по-прежнему нужно совершенствоваться

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (23-0, 18 КО) прокомментировал свою победу в бою с румыном Разваном Кожану (16-3, 9 КО).

«В первую очередь хочу сказать, что подошёл к бою в хорошей форме и доволен выступлением. Я надеюсь, что зрители получили удовольствие от сегодняшнего поединка, но я знаю, что мне по-прежнему нужно во многом совершенствоваться», — приводит слова новозеландца Tvnz.

Отметим, что Паркер одержал победу над своим экс-спарринг партнёром Кожану единогласным решением судей.