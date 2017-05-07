Михаил Рагозин проведёт бой на турнире M-1 Challenge 78

Чемпион России по панкратиону Михаил Рагозин (7-2) проведёт поединок на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 78, запланированном на 26 мая в Оренбурге (). Соперником Рагозина будет чемпион Португалии по кик-боксингу Алан Биспо Де Сантана (5-1).

«За плечами Михаила очень насыщенная карьера в различных видах единоборств – он заслужил звание Мастера спорта сразу в четырёх дисциплинах: MMA, рукопашном бое, греко-римской борьбе и комплексном единоборстве. Также он становился чемпионом России по панкратиону и бронзовым призёром чемпионата России по смешанным боевым единоборствам», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Главным событием M-1 Challenge 78 будет бой за титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе между Максимом Дивничем и Дамиром Исмагуловым.