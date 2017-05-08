Селедцов проведёт бой против Мозеса Мурриеты на турнире M-1 Challenge 77

Российский боец смешанного стиля Андрей Селедцов ( 6-3) проведёт свой следующий поединок против американского нокаутёра Мозеса Мурриеты (4-0). Встреча этих бойцов состоится 19 мая на международном турнире M-1 Challenge 77 в Сочи.

«В свои 28 лет калифорниец Мозес Мурриета приобрел известность среди местной публики благодаря своей бескомпромиссной манере ведения боя. Завершив любительскую карьеру с общим рекордом 2-0, он добавил к ним четыре победы в четырех профессиональных поединках. Мозес отличается отличным нокаутирующим ударом с обеих рук, и это уже успели проверить на себе его соперники – 4 из 6 не прошли с ним всю дистанцию и оказались на канвасе. Также немаловажным достижением в биографии Мозеса является тот факт, что он является спарринг-партнером действующего чемпиона UFC Майкла Биспинга.

Для Андрея Селедцова наступает момент истины. Бои против экс-чемпиона организации Штефана Пютца и до сих пор непобежденного Рене Хоппе показали что Андрей обладает огромной физической силой, неукротимым духом и желанием биться до конца, но этого не хватило в боях с более опытными противниками. Андрей с командой сделали необходимые выводы и в феврале этого года он смог одержать победу над опытным финским бойцом Саку Хейкколой и следующим шагом на его пути станет бой с американским поспектом», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.