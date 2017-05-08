Беристейн: Чавес просто боялся выбрасывать удары в бою с Альваресом

Известный тренер Начо Беристейн, который является наставником Хулио Сезара Чавеса-младшего, прокомментировал поражение своего подопечного от Сауля Альвареса.

«Это было полностью негативно, мы не выиграли и раунда. Невозможно закрыть солнце пальцем. Альварес просто технически лучше. Я просил Чавеса просто выбрасывать удары, но он боялся наносить удары или определённые комбинации, потому что знал, что в ответ получит три или четыре удара. И эти сомнения в его голове зародились очень рано и оставались на протяжении всего боя», — приводит слова Беристейна ESPN Deportes.