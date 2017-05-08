Т. Фьюри: Хирн зарезервировал Уэмбли на апрель 2018 года для моего боя с Джошуа

Британский супертяж Тайсон Фьюри утверждает, что промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира IBF/ IBO /WBA Super Энтони Джошуа, уже зарезервировал лондонский стадион Уэмбли на апрель следующего года для организации боя между ними.

Сам Фьюри планирует вернуться на ринг 8 июля, если будет Британская антидопинговая ассоциация (UKAD) снимет запрет на его выступления на профи-ринге, наложенный в июне прошлого года по подозрению в применении запрещённых препаратов.

«Эдди Хирн уже забронировал стадион Уэмбли на апрель следующего года. Нет другого стадиона, где это могло бы произойти. Я хотел бы сразиться с Джошуа в октябре, но полагаю, что Кличко решит провести с ним реванш.

В глубине души я не думаю, что они хотят драться со мной. Джошуа испытывал проблемы в бою с Кличко, в то время как я преподал Кличко урок и поигрался с ним, буквально спрятав руки за спиной, пока он выбрасывал свои удары. Они не готовы к этому», — цитирует Фьюри Daily Telegraph.