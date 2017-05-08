Санчес: 16 сентября Альваресу будет противостоять не Чавес

Известный тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, считает, что в лице его подопечного Сауль Альварес получит гораздо более серьёзного соперника, чем Хулио Сезар Чававес-младший.

6 мая в Лас-Вегасе Альварес в одностороннем бою победил Чавеса с большим перевесом по очкам. На 16 сентября у него запланирован поединок с Головкиным.

«Я думаю, что Альварес продемонстрировал (в бою с Чавесом) свои великолепные боксёрские навыки, отличные комбинации. Однако в следующем бою перед ним будет стоять не Чавес, а Головкин. Я думаю, что это будет отличный бой. В прошлом я уже говорил, что это один из тех боёв, которые можно проводить два или три раза. И я всё ещё верю в это. И после его боя с Чавесом я верю в это ещё больше», — цитирует Санчеса BoxingScene.