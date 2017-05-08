Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Ковалёв поздравил Головкина с назначением боя с Альваресом

8 мая 2017, понедельник. 18:47. Бокс

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поздравил чемпиона WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина с назначением поединка с Саулем Альваресом.

«Мои поздравления команде Головкина с тем, что наконец-то смогли добиться боя с Альваресом», — написал Ковалёв в «Твиттере».

О поединке Головкина и Альвареса было объявлено после победы мексиканца над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Бой пройдёт 16 сентября. Ранее Альварес отказался от защиты титула WBC в среднем весе в бою с Головкиным, добровольно уступив пояс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес Сергей Ковалёв
Новости. Бокс
8 мая 2017, понедельник
18:47 Ковалёв поздравил Головкина с назначением боя с Альваресом
17:42 Де ла Хойя уверен, что бой Головкин — Альварес будет лучше боя Мейвезер — Пакьяо
17:01 Санчес: 16 сентября Альваресу будет противостоять не Чавес
14:58 Александр Устинов вернётся на ринг 19 мая в Великобритании
14:31 Т. Фьюри: Хирн зарезервировал Уэмбли на апрель 2018 года для моего боя с Джошуа
12:55 Де ла Хойя: бой с Джейкобсом не повлиял на переговоры о бое Альварес — Головкин
12:27 Беристейн: Чавес просто боялся выбрасывать удары в бою с Альваресом
11:05 Головкин: бой Альвареса с Чавесом напоминал спарринг
10:34 Хопкинс: после победы Джошуа над Кличко бокс находится в отличной форме
10:33 Чавес-младший: Альварес не является природным нокаутёром
00:57 Селедцов проведёт бой против Мозеса Мурриеты на турнире M-1 Challenge 77
7 мая 2017, воскресенье
23:59 Чавес-младший: Альварес — отличный боец, но Серхио Мартинес — лучше
22:19 Макгрегор опубликовал фото с новорождённым сыном в «Инстаграме»
22:00 Де ла Хойя: о бое Альвареса с Головкиным договорились за пару недель
20:50 Менеджер Кличко: Джошуа был в одном или двух ударах от поражения
18:45 Уайт: мы потеряли дату для организации боя Макгрегор — Мейвезер
17:56 Михаил Рагозин проведёт бой на турнире M-1 Challenge 78
16:53 Зимин: Альварес Головкина не одолеет
15:55 Джейкобс: я чуть не заснул во время боя Альварес — Чавес-младший
15:05 Паркер: мне по-прежнему нужно совершенствоваться
13:56 Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел боя с Головкиным
13:43 Кожану: Паркер бегал по рингу, как цыплёнок
12:56 Альварес — Головкину: удача нужна посредственным людям
12:34 Головкин: Канело — самый большой вызов в моей карьере
11:54 Чавес-младший: я чувствовал истощение и не мог выбрасывать много ударов
11:39 HBO представил промо-ролик к бою Головкин — Альварес
10:52 Альварес: бой с Головкиным даст мне шанс проявить себя
10:48 Мейвезер: я готов к бою с Макгрегором и жду шага с его стороны
09:40 Лемье победил Рейеса, Матиссе нокаутировал Тейлора
09:08 Головкин и Альварес проведут бой 16 сентября
09:08 Сауль Альварес победил Чавеса-младшего
00:22 Дэна Уайт заявил, что Андерсон Силва не получит титульный бой
00:00 Оскар де ла Хойя хочет стать промоутером Джошуа в США
6 мая 2017, суббота
23:29 Макгрегор стал отцом и зарегистрировал своего сына в «Инстаграм»
23:04 Хопкинс: Канело становится всё лучше
21:33 Хьюи Фьюри: в бою с Кожану Паркер выглядел убого, я знаю, что нокаутирую его
20:25 Диллиан Уайт: я нокаутирую Паркера и стану чемпионом мира
19:11 Хирн: бой с Джошуа стал для Кличко одним из лучших за многие годы
18:25 Фьюри: моя победа над Кличко была гораздо лучше, чем у Джошуа
17:34 Гамбоа: я чувствовал, что не могу продолжать бой с Кастелланосом
16:47 Саламов победил Маркича и завоевал два региональных пояса в полутяжёлом весе
15:18 Сен-Пьер: готов драться с Биспингом в любой день после октября
15:08 Сын Кости Цзю выиграл нокаутом третий бой подряд
14:50 Паркер победил Кохану и отстоял титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе
14:22 Промоутер Пулева: Кубрат может сразиться с победителем реванша Джошуа — Кличко
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+