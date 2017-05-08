Ковалёв поздравил Головкина с назначением боя с Альваресом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поздравил чемпиона WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина с назначением поединка с Саулем Альваресом.

«Мои поздравления команде Головкина с тем, что наконец-то смогли добиться боя с Альваресом», — написал Ковалёв в «Твиттере».

О поединке Головкина и Альвареса было объявлено после победы мексиканца над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Бой пройдёт 16 сентября. Ранее Альварес отказался от защиты титула WBC в среднем весе в бою с Головкиным, добровольно уступив пояс.