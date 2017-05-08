Кормье: людям нравится Джонс, потому что он совершает много ошибок

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье заявил, что у Джона Джонса больше фанатов, чем у него, потому что тот ближе людям из-за своих ошибок.

«Люди не хотят, чтобы им говорили: „Я хороший, болей за меня“. Джон Джонс совершил много ошибок, так что люди больше похожи на него. Они думают: „Забудьте про Кормье, его семью и детей. Нам нравится Джон Джонс, который употребляет кокаин, разбивает машины и ходит по вечеринкам“.

Может, я недостаточно классный, потому что хожу на работу, дерусь, а когда не дерусь — играю с детьми. Я хожу на борьбу, а не на вечеринки. Я не делаю ничего безумного. Может, я слишком скучный, но мне нравится моя жизнь", — цитирует Кормье MMA Fighting.