Т. Фьюри: в жизни не принимал никаких веществ и подал в суд на UKAD

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что Британское антидопинговое агенство (UKAD) оклеветало его, обвинив в употреблении запрещённых препаратов.

«Я в жизни не принимал никаких веществ. Эти люди могут говорить, что хотят, но я подал на них в суд за то, как они со мной поступили… Меня проверяли раз 50-60, иногда по три раза в неделю, брали и кровь, и мочу. Это началось задолго до боя с Кличко.

Если мой тест был положительным, то почему меня не отстранили? Я никогда не мог этого понять. У нас с ними даже была встреча, и они сказали, что мне не о чем волноваться. А через 15 месяцев отозвали мою лицензию", — цитирует Фьюри Daily Telegraph.