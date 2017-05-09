Нэйт Диас: заработал благодаря курению после UFC 202

Боец UFC Нэйт Диас заявил, что эпизод с курением каннабидиолового масла после боя с Конором Макгрегором принёс ему только пользу. После турнира UFC 202 Диас вышел к журналистам с трубкой для вейпинга и рассказал о её содержимом.

«Расследование USADA не имеет значения. Благодаря этому эпизоду я получил денег от индустрии. Это был хороший ход, и это органический продукт», — приводит слова Диаса Bloody Elbow.

USADA проводила расследование поступка Диаса, так как формально ещё не закончилось окно тестов по ходу соревнований. После этого организация сократила окно тестов.