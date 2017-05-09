Холифилд открыл собственную промоутерскую компанию

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд открыл свою собственную промоутерскую компанию, которая получила название Real Deal Sports & Entertainment (RDSE). Управлять компанией ему будет помогать Сал Мусумеси, занимающий пост президента компании Final Forum Boxing. В RDSE Мумумеси будет занимать посты президента и генерального директора.

«Бокс многое дал мне во время моей карьеры. Теперь настало время что-то вернуть спорту, который был столь хорош для меня», — прокомментировал открытие компании Холифилд, слова которого приводит BoxingScene.