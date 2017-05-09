Боец UFC Кевин Гастелум получил трёхмесячную дисквалификацию за марихуану

Боец UFC Кевин Гастелум дисквалифицирован на 90 дней из-за проваленного допинг-теста, сообщает ESPN. В начале апреля стало известно, что допинг-проба, взятая у Гастелума после турнира UFC Fight Night 106 (на этом турнире Гастелум одержал победу нокаутом над Витором Белфортом), дала положительный результат на метаболиты марихуаны.

В дополнение к трёхмесячной дисквалификации высший суд ММА в Бразилии (STJDMMA) оштрафовал Гастелума на 20% гонорара за бой с Белфортом, сумма которого не раскрывается, а также изменил статус поединка на несостоявшийся.