Альварес отдохнёт две недели перед началом подготовки к бою с Головкиным

Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейнозо сообщил о том, что мексиканский боксёр будет отдыхать не больше двух недель после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим, после чего возобновит тренировки. На 16 сентября у Алоьвареса запланирован поединок с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.

«Следующим шагом является отдых в течение 10 дней, максимум двух недель, после чего мы приступим к пробежкам, тренировке боя с тенью и другой работе. На этот раз мы будем тренироваться в Лос-Анджелесе», — приводит слова Рейнозо BoxingScene.