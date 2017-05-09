Рашид Магомедов ждёт нового контракта от UFC

Российский боец UFC Рашид Магомедов рассказал о текущей ситуации с его контрактом с американским промошеном UFC.

«Мне сказали, что через полторы-две недели отправят новое соглашение. Какое, пока не знаю. Хочу улучшенные условия. Тот, который был изначально, они сами поменяли по ходу моих выступлений. Ещё по истёкшему контракту отдавал 10% от гонорара в М-1, так как присутствовала такая договорённость. Сейчас могут предложить соглашение на четыре боя, сумма будет другая. Посмотрим. Если предложат, то подпишу. Если нет, то и среди наших промоушенов сейчас огромная конкуренция. Есть куда пойти», — цитирует Магомедова Sportbox.