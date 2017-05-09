Санчес: пусть команда Альвареса думает, что возраст настиг Головкина

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), не обращает внимания на утверждения команды Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), которая заявляет, что возраст действующего чемпиона уже сказывается на его действиях в ринге.

«Пусть они думают, что возраст настиг Головкина. У каждого есть своё мнение, я думаю, что бой Геннадия с Джейкобсом вселил уверенность в них. Кроме того, Альварес стал лучше, чем раньше. Его руки стали быстрее, он менее скован, чем раньше.

Что касается наших планов, то мы начнём тренировочный лагерь в июле, он будет легче, чем при подготовке к бою с Джейкобсом", — приводит слова Санчеса BoxingScene.