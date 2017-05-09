Головкин будет обязан дать реванш в случае победы над Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), который 16 сентября проведёт долгожданный поединок против Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), будет обязан дать немедленный реванш мексиканцу в случае поражения последнего, если Канело его потребует, об этом сообщает Los Angeles Times.

При этом если победит Альварес, то он, в отличие от казахстанца, имеет право провести следующий поединок с любым из возможных оппонентов.

О встрече между Головкиным и Альваресом было объявлено в минувшие выходные, после победы последнего над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.