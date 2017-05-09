Роуч: после боя с Хорном Пакьяо может встретиться с Гарсией

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо, заявил, что после поединка с Джеффом Хорном его подопечный нацелен на поединок с чемпионом в лёгком весе Майки Гарсией.

«Поединок с Хорном хорош для того, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится Мэнни и кто будет следующим. Ко мне подошёл брат Майки Гарсии и спросил, состоится ли бой его брата с Пакьяо. Я ему ответил: „Конечно, это классный бой, у меня нет окончательного решения, но это возможный поединок».

Это то, что мы рассматриваем. Мы готовы драться как в первом полусреднем, так и в полусреднем весе. Также мы можем организовать встречу и в промежуточном весе, чтобы всё было по-честному», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Отметим, что следующий поединок Мэнни Пакьяо проведёт против Джеффа Хорна 2 июля.