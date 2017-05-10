Всемирная боксёрская серия назвала весовые категории для первого турнира

В марте этого года сообщалось, что в профессиональном боксе планируется создание турнира формата Лиги чемпионов. По задумке учредителей проекта, в ходе одного турнира, за звание чемпиона так называемой «Всемирной боксёрской суперсерии», будут соревноваться бойцы в двух весовых категориях.

Сегодня основатели турнира назвали дивизионы, в рамках которых состоится первый сезон. Состязания пройдут во втором среднем (до 76,2 кг), и в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). В каждой весовой категории будут представлены по 8 бойцов, которые будут соревноваться начиная с 1/4 финала по олимпийской системе.

Призовой фонд турнира составит $ 50 млн.Также победитель получит приз имени Мухаммеда Али. Имена участников будут оглашены позже, по заверениям организаторов, ими станут топовые бойцы в своих весовых категориях. Жеребьёвка 1/4 финала состоится в июле в Монте-Карло, сообщает BoxingScene.