Т. Фьюри: бой с Джошуа будет самым лёгким в моей карьере

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что потенциальный поединок с чемпионом WBA/IBF Энтони Джошуа станет для него самым лёгким в карьере. Фьюри не выступал с ноября 2015 года.

«Я всегда говорил, что бой с Владимиром Кличко будет моим самым лёгким. Теперь я изменил позицию — самым лёгким будет бой с Джошуа. Я всегда знал, кто он — большой парень с шансом панчера, и всё. У него нет работы ног, нет скорости, нет выносливости. Я буду боксировать вокруг него по всему рингу», — приводит слова Фьюри BBC.