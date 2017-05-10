Нэйт Диас: бой с Эдди Альваресом? Да как вы смеете?!

Боец UFC Нэйт Диас заявил, что отказался от боя с экс-чемпионом лёгкого веса Эдди Альваресом, так как тот не достоин его.

«Они написали мне про бой с Эдди Альваресом, и я только фыркнул. У Альвареса был свой шанс. Помните, как я вызывал его на бой в Мексике? Я готов был драться на следующий день.

Я рассмеялся. «Хотите, чтобы я дрался с Альваресом? Да как вы смеете?!» Его только что отделал парень, которого я побил. Его избил Конор, а я надрал Конору зад. Я просто сказал: «Да идите вы. Позвоните, когда будет настоящее предложение», — цитирует Диаса MMA Fighting.