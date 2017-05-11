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Биологический паспорт бойца UFC впервые помог выявить применение допинга

11 мая 2017, четверг. 14:21. Бокс

Боец UFC Джессика Пенне подозревается USADA в потенциальном нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой во внесоревновательный период, было обнаружено запрещённое вещество, название которого не сообщается.

Примечательно, что первый анализ пробы, взятой 20 марта, дал отрицательный результат на содержание запрещённых препаратов, однако после повторной проверки пробы и сравнения с биологическим паспортом спортсменки запрещённое вещество был обнаружено, сообщает MMAJunkie. Пенне стала первой спортсменкой, провалившей допинг-тестирование после повторного сравнения пробы с данными биологического паспорта.

Биологический паспорт получает каждый боец UFC с момента начала сотрудничества американской компании с агентством USADA.  Это индивидуальная электронная запись бойца, которая содержит профили биологических маркеров запрещённых веществ в соотношении с результатами допинг-контроля спортсмена за определённый период времени.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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UFC Допинг
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