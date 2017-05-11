Представители антидопингового агентства нанесли неожиданный визит Джошуа

Утром 11 мая чемпиону мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа нанесли визит представители антидопингового агентства. Британец выложил видеозапись их визита в своём «инстаграме» рано утром, однако на данный момент этого ролика в его аккаунте уже нет.

В кадре можно заметить пожилого мужчину, зачитывающего Джошуа список вопросов. Два из заданных вопросов были следующими: «Проводил ли спортсмен симуляцию высотных условий (в барокамере) в последние две недели?» и «Сдавал ли атлет кровь в последние три месяца?». На оба вопроса Джошуа ответил отрицательно.

29 апреля Джошуа провёл бой против Владимира Кличко, над которым одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Видеозапись визита представителей антидопингового агентства к Джошуа доступна по ссылке