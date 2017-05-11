Туменов: бойцы из России не приносят много денег UFC

Бывший боец UFC Альберт Туменов объяснил, почему покинул организацию.

«UFC предлагал мне продлить контракт, но их условия меня не устроили. Решил, что в данный момент нужно идти другим путём. Лига ACB была заинтересована во мне и сделала хорошее предложение. Мы хотели, чтобы новый контракт хотя бы был на условиях таким же, как и прошлый. Но UFC ухудшил условия. В итоге мы решили, что нужно оттуда уйти.

В этой организации есть менее зрелищные бойцы… Есть те, кто проигрывает и пять боёв… Для российских бойцов там выступать сложновато. Это всё-таки американская организация. Они стараются продвигать своих. Бойцы из России не приносят много денег промоушену. Им не интересно продвигать россиян", — цитирует Туменова «Советский спорт».