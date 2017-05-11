Боксёры Patriot Boxing Team уступили Astana Arlans в первом четвертьфинале WSB

Боксёры Patriot Boxing Team уступили казахстанской команде Astana Arlans в первом четвертьфинальном поединке WSB, который состоялся сегодня в Кемерово.

На домашней арене россиянам удалось одержать две победы, успех в свой актив записали Батор Сагалуев и Илья Квасников. Итоговый счёт первой матчевой встречи — 2:3 в пользу гостей.

Ответный поединок 1/4 финала пройдёт в Караганде 20 мая.

До 49 кг. Батор Сагалуев - Темиртас Жусупов 3:0 (48:47, 48:47, 49:46)

До 56 кг. Максим Чернышёв — Ильяс Сулейменов 0:3 (46:49, 47:48, 47:48)

До 64 кг. Алексей Мазур — Дильмурат Мижитов 1:2 (47:48, 48:47, 47:48)

До 75 кг. Андрей Ковальчук — Сапарбай Айдаров 0:3 (47:48, 47:48, 47:48)

До 91 кг. Илья Квасников — Антон Пинчук — победа Квасникова TKO во втором раунде.