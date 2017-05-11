Тренер Алояна: планируем провести следующий бой в конце лета — начале осени

Эдуард Кравцов, тренер Миши Алояна, рассказал о ближайших планах российского боксёра, который сегодня одержал победу над никарагуанцем Ядером Кардосой в своём первом бое на профессиональном ринге.

«У нас стояла задача деклассировать соперника. Ещё есть моменты, над которыми предстоит работать. Следующий поединок планируем в конце лета — начале осени. Но на большие бои нам выходить пока рано, необходимо провести два-три поединка. Планы сейчас — подготовиться к Олимпиаде. Между Международной ассоциацией бокса и Всемирной боксёрской ассоциацией есть договорённость, что чемпион отбирается на Олимпиаду при желании. Но мы будем смотреть, через какое соревнование отбираться», — приводит слова Кравцова ТАСС.