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Определились чемпионы России по ММА

12 мая 2017, пятница. 09:26. Бокс

В Ростове-на-Дону состоялся заключительный день чемпионата России по ММА, определивший чемпионов и призёров в восьми весовых категориях.

Результаты

Весовая категория: до 56,7 кг

1-е место: Даитбегов Магомед (Москва)

2-е место: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)

3-е место: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО)

3-е место: Цой Андрей (ДВФО)

Весовая категория до 61,2 кг

1-е место: Заваев Гаджимурад (УРФО)

2-е место: Магомедов Шарапудин (ПФО)

3-е место: Нурмагомедов Омар (СКФО)

3-е место: Абдулхамидов Шамиль (Москва)

Весовая категория до 65,8 кг

1-е место: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)

2-е место: Ашурлаев Наби (СКФО)

3-е место: Курбанов Рашид (ЮФО)

3-е место: Егоян Владимир (ЮФО)

Весовая категория до 70,3 кг

1-е место: Абдулхаликов Али (ЦФО)

2-е место: Омаров Ислам (УРФО)

3-е место: Рабаданов Гаджи (УРФО)

3-е место: Абдусаламов Магомед (Москва)

Весовая категория до 77,1 кг

1-е место: Магомедкиримов Магомед (Москва)

2-е место: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)

3-е место: Мусаев Шамиль (ЦФО)

3-е место: Магомедов Камал (ЦФО)

Весовая категория до 84 кг

1-е место: Хирамагомедов Гамзат (Москва)

2-е место: Шахрудинов Магомед (УРФО)

3-е место: Умалатов Магомед (ЮФО)

3-е место: Мутаев Магомед (УРФО)

Весовая категория до 93 кг

1-е место: Магомедов Муслим (СКФО)

2-е место: Баширов Гаджимурад (Москва)

3-е место: Гамзатов Шамиль (Москва)

3-е место: Насрудинов Насрудин (ЦФО)

Весовая категория свыше 93 кг

1-е место: Малыхин Анатолий (ЦФО)

2-е место: Расулов Салимгерей (Москва)

3-е место: Куниев Ризван (СКФО)

3-е место: Гончаров Евгений (ЮФО)

Командный зачёт:

1-е место: Москва

2-е место: ЦФО

3-е место: УРФО.

Источник: Союз ММА России Сообщить об ошибке
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Союз ММА России
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