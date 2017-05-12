Определились чемпионы России по ММА

В Ростове-на-Дону состоялся заключительный день чемпионата России по ММА, определивший чемпионов и призёров в восьми весовых категориях.
Результаты
Весовая категория: до 56,7 кг
1-е место: Даитбегов Магомед (Москва)
2-е место: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)
3-е место: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО)
3-е место: Цой Андрей (ДВФО)
Весовая категория до 61,2 кг
1-е место: Заваев Гаджимурад (УРФО)
2-е место: Магомедов Шарапудин (ПФО)
3-е место: Нурмагомедов Омар (СКФО)
3-е место: Абдулхамидов Шамиль (Москва)
Весовая категория до 65,8 кг
1-е место: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)
2-е место: Ашурлаев Наби (СКФО)
3-е место: Курбанов Рашид (ЮФО)
3-е место: Егоян Владимир (ЮФО)
Весовая категория до 70,3 кг
1-е место: Абдулхаликов Али (ЦФО)
2-е место: Омаров Ислам (УРФО)
3-е место: Рабаданов Гаджи (УРФО)
3-е место: Абдусаламов Магомед (Москва)
Весовая категория до 77,1 кг
1-е место: Магомедкиримов Магомед (Москва)
2-е место: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)
3-е место: Мусаев Шамиль (ЦФО)
3-е место: Магомедов Камал (ЦФО)
Весовая категория до 84 кг
1-е место: Хирамагомедов Гамзат (Москва)
2-е место: Шахрудинов Магомед (УРФО)
3-е место: Умалатов Магомед (ЮФО)
3-е место: Мутаев Магомед (УРФО)
Весовая категория до 93 кг
1-е место: Магомедов Муслим (СКФО)
2-е место: Баширов Гаджимурад (Москва)
3-е место: Гамзатов Шамиль (Москва)
3-е место: Насрудинов Насрудин (ЦФО)
Весовая категория свыше 93 кг
1-е место: Малыхин Анатолий (ЦФО)
2-е место: Расулов Салимгерей (Москва)
3-е место: Куниев Ризван (СКФО)
3-е место: Гончаров Евгений (ЮФО)
Командный зачёт:
1-е место: Москва
2-е место: ЦФО
3-е место: УРФО.